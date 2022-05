Ucraina: Draghi a Ue, 'Onu può giocare ruolo in crisi alimentare ma accelerare o sarà tardi'

30 maggio 2022 a

Bruxelles, 30 mag. (Adnkronos) - “L'Onu può giocare un ruolo importante per risolvere la crisi alimentare, ma abbiamo il dovere di chiederci come possiamo aiutare. Dobbiamo accelerare - se non lo facciamo rischiamo di arrivare tardi”. E' l'allarme lanciato dal premier Mario Draghi alla riunione straordinaria del Consiglio europeo in corso a Bruxelles.

“Dobbiamo vincere la battaglia sulla sicurezza alimentare - ha esortato il presidente del Consiglio -. È anche un modo per mostrare ai Paesi più poveri, ad esempio in Africa, che siamo dalla loro parte”.