Tesla studia una super-batteria

(Adnkronos) - Una batteria ricaricabile che in grado di durare 100 anni. E' la scoperta - ancora allo stato potenziale - degli esperti della Advanced Battery Research, divisione creata da Tesla all'interno della Dalhousie University di Halifax (Canada). Lo studio, pubblicato in questi giorni sul “Journal of the Electrochemical Society”, descrive il funzionamento e le potenzialità della batteria a base di litio-nichel manganese-cobalto. I test hanno infatti dimostrato che, se tali dispositivi vengono utilizzati a 3,8 volt, mantenendo una temperatura costante di 25 gradi Celsius, la loro durata potrebbe essere di circa un secolo.