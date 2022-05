Sport: Cozzoli, 'Spadafora ha gestito bene crisi Covid'

30 maggio 2022 a

Roma, 30 mag. (Adnkronos) - “Abbiamo condiviso insieme una stagione difficilissima, drammatica. Spadafora ha gestito bene la crisi Covid, prevedendo risorse che mai lo sport italiano aveva avuto, sono arrivati 1,3 miliardi di euro". Lo ha detto Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute, durante il convegno “Lo Sport muove il Paese. Persone, Territorio, Economia” organizzato presso la Camera di Commercio di Roma. "Ti ringrazio per avermi dato questa opportunità, ho fatto delle scelte di vita per accettare questa sfida", ha aggiunto Cozzoli rivolgendosi all'ex ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. "Sport e Salute è nata per rimediare ad un gap storico che ci portiamo dietro, perché siamo il quinto paese più sedentario d'Europa, siamo un paese del G7 che non regala un'ora di educazione motoria alla scuola primaria. La legge è stata una scelta del governo per porre rimedio a queste criticità e le leggi non si contestano, si applicano", ha continuato Cozzoli. "Lo sport muove l'Italia valorizzando l'anima sociale e industriale e per la prima abbiamo puntato sulla scuola e oggi ci sono 30 federazioni coinvolte, rispetto alle 6 iniziali, fatti non parole. Noi siamo nati due anni fa, siamo praticamente una start up, ma abbiamo una visione innovativa e vogliamo supportare tutto lo sport italiano realizzando idee insieme a tutti voi", ha concluso il presidente e ad di Sport e Salute.