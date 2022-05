30 maggio 2022 a

a

a

Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Sono d'accordo con il segretario Pd Letta, che oggi ha chiesto ad Azione e Più Europa di confrontarsi in modo costruttivo in vista delle elezioni regionali della #Sicilia. il modo migliore per farlo è aprire a tutti i riformisti eventuali primarie di coalizione. #campolargo". Così il senatore Pd, Andrea Marcucci, su twitter.