Roland Garros 2022, fuori Medvedev e Tsitsipas: risultati ottavi

Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Il numero 2 del mondo Daniil Medvedev fuori dal Roland Garros 2022. Il russo è stato battuto agli ottavi di finale dal croato Marin Cilic, attuale numero 23 del mondo, per 6-2, 6-3, 6-2 in 1 ora e 45 minuti. E' la seconda eliminazione a sorpresa di oggi, dopo che il 19enne danese Holger Rune, numero 40 del mondo, aveva superato questo pomeriggio il greco Stefanos Tsitsipas, numero 4 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-3, 6-4 in tre ore. Cilic affronterà ai quarti il russo Andrei Rublev, che oggi ha beneficiato del ritiro dell'azzurro Jannik Sinner.