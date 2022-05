Nuoto: Paltrinieri, 'Europei a Roma? Non vedo l'ora, emozioni di gare in casa sono uniche'

30 maggio 2022 a

Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Roma sarà la prima gara internazionale in casa? È vero. Io quando nuoto al Sette Colli mi emoziono sempre perché è davvero la piscina più bella del mondo e quindi fare un Europeo in casa sarà incredibile". Sono le parole di Gregorio Paltrinieri sui prossimi Europei di nuoto al Foro Italico, ad agosto, in occasione della presentazione alla Galleria di Arte Moderna a Roma del suo circuito di gare in acque libere, 'Dominate the water'. "Tra l'altro la preparazione cadrà meglio perché Roma arriva alla fine del ciclo stagionale...speriamo di arrivarci nel modo migliore. Le emozioni che ti trasmette gareggiare in casa sono uniche, io non le ho mai provate in una gara di così alto livello... non vedo l'ora", ha concluso Patrinieri.