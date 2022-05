Messina: Letta, 'no cartello elettorale ma cuore alleanza politica nazionale'

30 maggio 2022 a

a

a

Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Noi andremo alle regionali con l'impegno di dare alla Sicilia un'amministrazione per 5 anni che sia in grado di tenere insieme la coliazione che costruiremo e far sì che il nostro programma - che insieme attraverso primarie accetteremo tutti - diventi il cuore del nostro lavoro. Voglio dire questo perchè noi non siamo qui per un cartello elettorale ma le liste che sostengono Franco sindaco saranno le liste che daranno un governo forte alla Sicilia e faranno della Sicilia il cuore dell'alleanza politica nazionale". Così Enrico Letta a Messina con il candidato sindaco Franco De Domenico.