Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Non entro nel merito del tema bonus di cui possiamo discutere (anche se veniamo da 2 anni che hanno segnato tutti, pure le imprese). Ma attaccare, come ha fatto Bonomi, uno strumento pensato per la salute mentale degli italiani mi pare sbagliato, ingiusto, snob #bonuspsicologo". Così il deputato Pd, Filippo Sensi, su twitter.