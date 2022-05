30 maggio 2022 a

Roma, 30 mag. - (Adnkronos) - "Come consigliere di amministrazione del Monza Calcio lasciatemi dire che nella storia del calcio italiano è stato fatto un altro autentico capolavoro da Silvio Berlusconi che regala per la prima volta a Monza la Serie A". Così su Twitter Cristina Rossello, rappresentante del Consiglio di Amministratore del Monza, all'indomani della promozione in Serie A del club brianteo.