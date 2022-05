Calcio: Gravina, 'Sono molto preoccupato per la stabilità del sistema'

30 maggio 2022 a

Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Grazie per quello che hai avviato come percorso evolutivo e positivo per il mondo dello sport. Ora è il momento in cui tutti rivendicano questi diritti. Lo sport fa bene alla persona a livello fisico e psicologico. Credo sia una sorta di precondizione che deve spingere le Istituzioni a tenerlo nella giusta considerazione. Io voglio fare una netta distinzione tra chi ha avuto modo di confrontarsi e tenere in considerazione il mondo dello sport, anche se alcune scelte non le ho condivise, rispetto a chi ultimamente forse, predilige un percorse più semplice e facile, diverso per ragioni di tutela quasi esclusiva dell'interesse economico dell'industria. Faccio il tifo per il tuo approccio rispetto a quello di altri”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina rivolgendosi all'ex ministro Spadafora, al convegno ‘Lo sport muove l'Italia' in corso di svolgimento alla Camera di Commercio di Roma. “Mi dispiace che ci sia stata una distorta applicazione del Decreto Crescita, per non parlare delle conseguenze sui vivai. Sono molto preoccupato per la stabilità del sistema”, ha aggiunto Gravina.