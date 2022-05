Calcio: De Laurentiis, 'avviata la trattativa per Bernardeschi'

30 maggio 2022 a

Napoli, 30 mag. - (Adnkronos) - "Ho trattato personalmente Bernardeschi, sono già tre settimane che ho parlato col suo agente a Montecarlo e gli ho chiesto cosa facesse. Ma ho parlato anche col mister perché non si possono prendere delle persone non assimilabili in un contesto di gioco che sceglie il mister. Quindi se vogliamo fare Fantacalcio va bene, ma i calciatori devono essere messi bene in campo". Lo dice il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in merito al possibile ingaggio di Federico Bernardeschi.

"Vecino e Cavani? Mai avuto contatti. Finché tu prendi in porta uno che ha 34-35-36 anni è un discorso ma quando cominci a prendere uno sul quale tu punti.. -aggiunge De Laurentiis nella conferenza stampa di presentazione del ritiro di Castel di Sangro-. Quando noi abbiamo preso Cavani dal Palermo era una seconda punta, qua invece è diventato una prima punta. Ora bisogna capire. Tu ti devi sempre mettere in testa che se la gente non gioca, anche se è dolce, simpatica, carica e ama il territorio, ti creerà sempre problemi negli spogliatoi. Quindi bisogna essere attenti nelle scelte perché oggigiorno basta una mosca che si trasforma in moscone per fare il patatrac".