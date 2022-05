Rai: Barachini (FI), 'bene accordo per diretta regata repubbliche marinare'

29 maggio 2022 a

Roma, 29 mag (Adnkronos) - "Accolgo con soddisfazione la notizia del raggiungimento di un accordo per la trasmissione in diretta televisiva, da parte della Rai, della 66° edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare d'Italia, che avrà luogo domenica prossima, 5 giugno 2022, ad Amalfi, e delle successive edizioni". Lo dice il presidente della Commissione di Vigilanza Rai Alberto Barachini (FI).

"È, infatti, importante che l'azienda concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dia spazio e risalto ad eventi di rilevanza nazionale, come questo che coinvolge quattro città come Venezia, Genova, Pisa e Amalfi -aggiunge-. Una manifestazione di valore non solo sportivo ma anche culturale, storico e sociale, che rappresenta un'occasione per promuovere il turismo delle località ove si svolge, soprattutto dopo gli anni difficili vissuti a causa della pandemia".