Ucraina: Salvini, 'anche La Pira ebbe il coraggio di andare a Mosca per parlare di pace'

28 maggio 2022 a

a

a

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "È mio dovere fare di tutto per cercare di dare un contributo per il raggiungimento di una pace giusta, usando l'arma più forte: la diplomazia. Un grande padre della nostra Costituzione, Giorgio La Pira, nel momento più critico della guerra fredda, ebbe il coraggio di andare a Mosca per parlare di pace". Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un'intervista a 'La Stampa'