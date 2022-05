Tennis: Roland Garros, Sinner agli ottavi

28 maggio 2022 a

Parigi, 28 mag. - (Adnkronos) - Più forte dell'avversario e dei problemi fisici. Jannik Sinner centra per il terzo anno di fila (in altrettante partecipazioni) la qualificazione agli ottavi di finale del Roland Garros. L'azzurro, numero 12 del mondo e 11 del seeding, impegnato sul campo Simonne-Mathieu, ha battuto in tre set lo statunitense Mackenzie McDonald, numero 60 del ranking Atp: 6-3, 7-6 (8-6), 6-3 il punteggio in 2 ore e 50 minuti di gioco.

Sinner ha alzato la qualità rispetto al match contro Carballes Baena, oltre alle percentuali al servizio visto che ha vinto il 75% di punti con la prima. Tuttavia ha dovuto fare i conti con un problema al ginocchio sinistro soprattutto nel secondo set, quando si è ritrovato sotto 5-2 e 0-40. Qui è emerso il carattere dell'altoatesino (costretto a ricorrere alle cure del fisioterapista) che in totale ha annullato undici set point all'americano, recuperando lo svantaggio e vincendo il parziale al tie break. Un risultato che ha tagliato le gambe a McDonald, molto impreciso (41 errori non forzati) e frettoloso nelle scelte.