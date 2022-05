Strage Brescia: Letta, 'memoria è la forza della democrazia, mai darla per scontata'

28 maggio 2022 a

Milano, 28 mag. (Adnkronos) - Il segretario del Pd Enrico Letta ha reso omaggio alle memoria delle vittime della strage di piazza della Loggia a Brescia nell'anniversario della "strage neofascista" del 28 maggio 1974 e si è inginocchiato, in raccoglimento "nel luogo dove la vita fu tramutata in morte e dolore. La memoria è energia positiva per rendere più forte la nostra democrazia. Non diamola mai per scontata. Rinvigoriamola ogni giorno", scrive sul suo profilo Twitter. "La memoria è la forza della democrazia".