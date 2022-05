Monza: alcolici a minori, questore chiude un bar

28 maggio 2022 a

Milano, 28 mag. (Adnkronos) - Gli agenti della questura di Monza e della Brianza hanno eseguito il provvedimento di chiusura ex articolo 100 Tulps (Testo unico leggi di pubblica sicurezza) per 45 giorni nei confronti del 'Cocktail bar paloma' a Monza, provvedimento cautelare disposto dal questore Marco Odorisio per motivi di sicurezza e salute pubblica.

In seguito ai controlli effettuati e alle segnalazioni di alcuni esercenti, gli agenti della questura insieme alla polizia locale, nella serata di sabato 21 maggio "avevano identificato dei minorenni (inferiori ai 16 anni) a cui erano stati serviti superalcolici dal personale del bar in argomento". Non solo: lo scorso aprile gli agenti "avevano identificato all'interno numerosi avventori con precedenti di polizia e denunce per reati in materia di stupefacenti, contro la persona, contro il patrimonio, così come verificatosi anche in altri precedenti controlli".

Sussistendo i presupposti normativi il questore ha disposto la sospensione dell'attività con chiusura per 45 giorni. "Si tratta del settimo provvedimento di chiusura disposto da questore Odorisio, dopo quelli eseguiti nel capoluogo e nella provincia, 4 a Monza, uno a Nova Milanese, uno a Seregno e uno a Desio, rispettivamente lo scorso 20 gennaio, 17 febbraio, 2 aprile, 9 aprile, 10 e 18 maggio".