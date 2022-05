Milano: pusher in manette, minaccia di morte cliente per debito droga

28 maggio 2022 a

a

a

Milano, 28 mag. (Adnkronos) - I carabinieri di Trezzano sul Naviglio (Milano) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 46enne, pregiudicato e sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali dopo una condanna per droga, ritenuto responsabile di tentata estorsione aggravata e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono iniziate dopo la denuncia-querela presentata lo scorso 28 aprile da un 40enne della zona, il quale ha sostenuto di essere vittima di minacce dopo alcune dosi di cocaina vendute dall'indagato e solo parzialmente pagate.

L'arrestato, dal dicembre 2021 al febbraio scorso avrebbe venduto alla parte offesa circa 25 grammi di cocaina, ma di fronte alle difficoltà di pagare 2 mila euro - debito aumentato di settimana in settimana fino a 8 mila euro -, avrebbe iniziato a inviare minacce di morte attraverso oltre 200 messaggi vocali e scritti, indirizzati anche ad alcuni parenti della vittima. Alcuni giorni fa, delle persone avevano aspettato la vittima all'esterno del luogo di lavoro chiedendo minacciosamente, per conto dell'indagato, un incontro finalizzato al recupero del credito. Per il 48enne si sono aperte le porte del carcere milanese di San Vittore.