Governo: Meloni, 'bizzarra ipotesi alleanza con Pd, voglio Esecutivo con centrodestra'

28 maggio 2022 a

a

a

Manduria (Ta), 28 mag. (Adnkronos) - "Non credo che si possa fare un Governo con la sinistra e fare con la sinistra cose utili, sono orgogliosamente alternativa alla sinistra, voglio un Governo di centrodestra e non sono disponibile ad andare al Governo a qualsiasi costo. L'ipotesi di un Governo Fratelli-Pd è bizzarra, non c'è, io il governo voglio farlo con il centrodestra, credo che l'Italia meriti una moderna democrazia dell'alternanza". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, rispondendo a Bruno Vespa all'iniziativa 'Forum in Masseria'.