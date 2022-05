F1: Sainz, 'oggi la pole era possibile, Ferrari fantastica e domani andremo all'attacco'

28 maggio 2022 a

Montecarlo, 28 mag. -(Adnkronos) - “Perez ha avuto un incidente, io ero nel giro lanciato e ho visto la bandiera gialla appena prima di centrarlo, ho dovuto frenare bruscamente per evitarlo. Ci sono riuscito di un soffio. Peccato perché la pole, era possibile, abbiamo avuto un buon passo per tutto il giorno, mi sentivo molto bene in macchina oggi". Così il pilota della Ferrari Carlos Sainz dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gp di Monaco alle spalle del compagno di scuderia Charles Leclerc. "Domani cercheremo di completare l'opera, siamo in una grande posizione per ottenere un ottimo risultato per il team. La macchina è stata fantastica tutto il weekend, quindi andremo all'attacco. Pioggia o sole? Non mi dispiace nessuno dei due casi”, conclude Sainz.