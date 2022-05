28 maggio 2022 a

Parigi, 28 mag. - (Adnkronos) - Real Madrid e Liverpool sono appena rientrate in campo per un nuovo riscaldamento, ma il fischio d'inizio della finale di Champions League continua a slittare. Visti i disagi fuori dallo stadio nel far entrare i tifosi, a Saint-Denis non si giocherà prima delle 21.30.