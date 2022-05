Basket: Los Angeles Lakers, Darvin Ham è il nuovo capo allenatore

28 maggio 2022 a

Los Angeles, 28 mag. -(Adnkronos) - I Los Angeles Lakers hanno un nuovo capo allenatore. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di Espn, la franchigia californiana ha deciso di affidare la panchina a Darvin Ham, assistente allenatore di Mike Budenholzer a Milwaukee con un passato anche sulla panchina dei gialloviola tra il 2011 e il 2013 sotto Mike Brown. È stato questo uno dei motivi che hanno spinto i Lakers ad assumerlo insieme al suo carisma e alla sua durezza, la sua storia nell'allenare stelle e i titoli che ha conquistato in carriera, sia nel 2004 come giocatore ai Detroit Pistons che come assistente lo scorso anno ai Bucks. I Lakers non hanno nemmeno sentito la necessità di tenere a colloquio il loro terzo candidato: dopo aver parlato con Terry Stotts a inizio settimana, il secondo incontro avuto con Ham li ha convinti a puntare su di lui e a offrirgli un contratto di quattro anni, cancellando l'appuntamento con Kenny Atkinson previsto per i prossimi giorni.