Ucraina: Tajani, 'corridoi verdi servono per salvare vite umane'

27 maggio 2022 a

a

a

Roma, 27 mag (Adnkronos) - "Bisogna fare in modo che il grano arrivi in Africa, se no non possono mangiare, il popolo africano non può pagare il prezzo dei capricci della Federazione Russia. L'Italia si è detta disposta a contribuire per sminare il percorso delle navi, quella dei corridoi verdi è una via che va percorsa e che non ha nulla a vedere con la guerra ma serve con il salvare vite umane". Lo ha detto Antonio Tajani a Mattino 5, su Canale 5, a proposito della guerra in Ucraina e la questione del grano ucraino.