Peste suina: Costa, 'ridurre del 50% il numero dei cinghiali'

Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) - "C'è troppa presenza di cinghiali, un problema evidente. Una presenza che causa ogni anno 20 milioni di euro di danni al settore agricolo. Una presenza non solo a Roma, dove il tema rifiuti favorisce, ma anche nell'entroterra dove il problema dei rifiuti non c'è. Serve equilibro tra presenza dei cinghiali e le attività, e l'unica strada è la riduzione del numero. Devono poter vivere nel loro habitat. Serve almeno una riduzione del 50% del numero su tutto il territorio nazionale, anche dove peste suina non c'è". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite di 'TimeLine' su Sky Tg24.