Calcio: Processo plusvalenze, pubblicate le motivazioni della sentenza

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Sono state pubblicate sul sito della Figc le motivazioni della sentenza della Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite sul processo per le plusvalenze. La Corte, presieduta da Mario Luigi Torsello, pur confermando la decisione di proscioglimento degli 11 club e delle 61 persone tra dirigenti e amministratori, ha evidenziato la necessità e l'urgenza di un intervento normativo sul tema della valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive dei calciatori in conseguenza della diffusa percezione che alcuni valori si siano formati in modo totalmente slegato da una regolare transazione di mercato.