Ucraina: Calenda, 'Salvini vuole pace? E chi non la vuole? Sembra Miss Universo...'**

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Salvini? E' come Miss Universo che quando vince, le chiedono 'lei cosa vuole' e normalmente risponde 'la pace nel mondo'. Questa non è una dichiarazione politica, è una cosa tipo 'voglio bene alla mamma'. Chi auspica che la guerra vada avanti e ci siano un sacco di morti?". Così Carlo Calenda a Tagadà sulle parole di Matteo Salvini e la Lega impegnata per la pace e un tavolo di negoziato.

"Il punto è che dire questa cosa è un po' peloso perchè non tiene conto che, ad andare al tavolo della pace, Putin non ci pensa proprio ma questa seconda parte manca sempre perchè Salvini è colui che diceva accogliendo Mattarella presidente della Repubblica al Parlamento europeo che avrebbe dato indietro due Mattarella in cambio di mezzo Putin... In un Paese normale non prenderebbe più manco il voto di sua zia".