Sicilia: Marcucci, 'primarie? Ma c'è programma comune con M5S?'**

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - “Prima di preoccuparmi di eventuali primarie insieme, mi chiederei se Pd e M5S in Sicilia abbiano un programma comune". Così il senatore Pd, Andrea Marcucci, commenta l'ipotesi di primarie in Sicilia di cui hanno discusso Enrico Letta e Giuseppe Conte in un incontro due giorni fa. "Le alleanze -sottolinea l'ex-capogruppo dem al Senato all'Adnkronos- possono andare avanti quando c'è un'idea condivisa di governo del territorio”.