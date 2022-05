Viola Credit chiude a quota 700 milioni di dollari per i suoi Alternative Lending Income Fund

26 maggio 2022 a

a

a

L'importante gestore mondiale di asset creditizi ha investito, fino ad oggi, oltre 1,1 miliardi di dollari in prestiti strutturati garantiti da asset a società FinTech che stanno rivoluzionando i mercati finanziari tradizionali

TEL AVIV, Israele, 26 maggio 2022 /PRNewswire/ -- Viola Credit, gestore di asset creditizi alternativi operante a livello globale, che fornisce soluzioni creditizie a società tecnologiche e operatori del settore FinTech, ha annunciato il closing del Viola Credit Alternative Lending Income Fund II ("ALF II") con 700 milioni di dollari di capitale a disposizione (cifra comprensiva di fondi di terze parte in gestione). ALF II adotterà la medesima strategia implementata fino ad ora dal gestore e fornirà soluzioni di capitale di prestito asset-backed a società emergenti e consolidate dei settori FinTech, PropTech e InsurTech di tutto il mondo che stanno rivoluzionando i mercati finanziari tradizionali.

Il settore FinTech è stato protagonista di una significativa espansione nel 2021, coi finanziamenti in tale ambito a livello mondiale che hanno toccato un record di 132 miliardi di dollari e il numero globale di unicorni FinTech che ha raggiunto quota 235, registrando una crescita del 108% rispetto al 2020. I mercati finanziari stanno attraversando una trasformazione digitale che vede l'ascesa di società di prestito non bancarie e alternative; solamente nel 2021, i finanziatori FinTech hanno generato oltre 120 miliardi di dollari di prestiti.

ALF II continuerà a beneficiare della sua solida rete e delle profonde relazioni di lunga data con l'ecosistema tecnologico, per fornire operazioni di prestito garantite da asset grazie a cui le piattaforme FinTech potranno espandere la propria attività originaria. Il fondo opererà in collaborazione con piattaforme FinTech di Stati Uniti, Europa occidentale, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda che stanno rivoluzionando i settori del prestito tradizionale. Al closing , il fondo ha già ottenuto oltre il 40% dei suoi impegni di capitale e prevede di collaborare con ulteriori 13-15 piattaforme FinTech.

"Siamo entusiasti di lanciare un ulteriore Alternative Lending Income Fund", ha dichiarato RuthiFurman, fondatrice e managing partner di Viola Credit. "Fino ad oggi abbiamo investito oltre 1,1 miliardi di dollari seguendo questa strategia e abbiamo collaborato con oltre 15 piattaforme promettenti. Siamo davvero soddisfatti di poter lanciare un ulteriore Alternative Lending Income Fund, per continuare a supportare questo ecosistema FinTech in crescita a livello globale".

Viola Credit è un partner di credito a lungo termine in grado di supportare i fabbisogni di capitale di aziende di ogni tipo e in qualsiasi fase di sviluppo, dalle necessità di capitale operativo a supporto della crescita alle esigenze di prestiti garantiti da asset per sostenere i finanziatori FinTech. Grazie alla sua consolidata esperienza bancaria, finanziaria e negli investimenti tecnologici, il team di Viola Credit è diventato il finanziatore di riferimento per numerose aziende promettenti a livello globale.

"I servizi finanziari stanno attraversando una fase di profonda trasformazione", ha dichiarato Ido Vigdor, managing partner di Viola Credit. "Questa rivoluzione, spinta dall'accelerazione nell'adozione di tecnologie digitali e dalla nascita di nuovi modelli di business, offre nuove forme di esperienza bancaria e di servizi finanziari ai consumatori, che richiedono la disponibilità di soluzioni di capitale di prestito per sostenere la crescita. Siamo orgogliosi di collaborare con piattaforme FinTech innovative per supportarne la crescita a livello aziendale, aiutarle a creare i propri prodotti e rappresentare una componente essenziale della loro go-to-market strategy".

Informazioni su Viola Credit

Viola Credit è un gestore di investimenti di credito a livello globale, specializzato nel supportare la crescita dell'economia dell'innovazione. Fa parte del Viola Group, la più grande società israeliana nel settore degli investimenti tecnologici, che vanta oltre 4 miliardi di dollari di patrimonio totale gestito. Viola Credit fornisce soluzioni di credito alle società tecnologiche globali, tra cui figurano aziende ai vertici dei settori FinTech, PropTech e InsurTech che stanno rivoluzionando i mercati finanziari tradizionali. Le operazioni di investimento e gestione del rischio basate sui dati di Viola Credit sono fondamentali per fornire soluzioni uniche alle società del suo portafoglio. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.viola-group.com/fund/violacredit/

Ufficio stampa

Merav [email protected] +972 54 466 6365