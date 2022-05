Referendum: Radicali, 'sindaci informino cittadini'

26 maggio 2022 a

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Chiediamo all'Anci, a partire dai suoi organi di governo, di invitare i Sindaci di tutta Italia ad utilizzare tutti gli strumenti a loro disposizione per informare i cittadini che il 12 giugno potranno votare i 5 referendum sulla giustizia". Così in una nota del partito Radicale.

"E' ancora viva la 'Manifestazione per difendere la dignità dei Sindaci' che si tenne il 7 luglio dell'anno scorso a ridosso della riunione del consiglio nazionale dell'Anci che aveva appena approvato all'unanimità un documento dal titolo 'dignità per i sindaci' con il quale si chiedevano azioni immediate, forti e incisive per continuare a potere servire il Paese. Ovvero, riformare la legge Severino".

"Ci aspettiamo una azione conseguente: sia nell'informare i cittadini che il 12 giugno si potrà attivare un processo per riformare la giustizia, sia una presa di posizione a partire dal referendum per l'abolizione della Legge Severino".