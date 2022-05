Milano: stuprò donna davanti a figlia, agente immobiliare condannato a 6 anni e 4 mesi (2)

26 maggio 2022 a

(Adnkronos) - In mattinata, nell'udienza a porte chiuse, l'imputato si sarebbe scusato mostrando "un ravvedimento sincero" spiegano i difensori che annunciano la probabile impugnazione della sentenza, dopo la lettura delle motivazioni che saranno rese note tra 60 giorni. "Ci sono tante cose da rivedere e sul tema dell'incapacità di intendere le conclusioni non ci trovano d'accordo", aggiungono i legali. Il giudice ha deciso anche le provvisionali per le vittime: 30mila euro a lei e 15mila a lui. Piuttosto soddisfatto l'avvocato delle parti civili di fronte "a un quadro accusatorio che ha retto, la procura ha i margini per ricorrere contro l'assoluzione per sequestro di persona".