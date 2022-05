Milano: pm, condannare a 10 anni e 4 mesi agente immobiliare per stupro

26 maggio 2022 a

a

a

Milano, 26 mag. (Adnkronos) - Condannare a 10 anni e 4 mesi Omar Confalonieri, 48 anni, agente immobiliare arrestato per violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate. E' la richiesta sostenuta - nel processo abbreviato davanti al gup di Milano Massimo Baraldo - dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dal sostituto Alessia Menegazzo nei confronti dell'uomo accusato di aver narcotizzato una coppia - davanti alla figlia di pochi mesi - e di aver abusato della donna, approfittando di un appuntamento di lavoro per vendere loro un garage. L'uomo, arrestato lo scorso aprile, è presente in aula. Oggi potrebbe arrivare la sentenza.