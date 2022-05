L.elettorale: Ceccanti, 'no condizioni per cambiare Rosatellum'

26 maggio 2022 a

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - “A 10 o 11 mesi dalle elezioni, la riforma si può fare solo se siamo convinti tutti. Sullo sbarramento al momento al 5 percento non ci sono accordi di nessun tipo, e neanche si intravedono. Niente sarebbe di più sbagliato che fare una riforma con una ristretta maggioranza. Qualcuno potrebbe poi essere accusato di aver fatto una legge elettorale a suo favore. Al momento non esistono le condizioni obiettive per cambiare la legge elettorale”. Lo dice il deputato Stefano Ceccanti (Pd) a Riformista Tv.