L'ACEM si colloca al 24° posto al mondo nella FT Executive Education Ranking 2022

SHANGHAI, 25 maggio 2022 /PRNewswire/ -- Il 23 maggio 2022, il Financial Times (FT) ha pubblicato la classifica Global Executive Education 2022. L'Antai College of Economics and Management (ACEM) della Shanghai Jiao Tong University (SJTU) si è classificato al 24° posto nel mondo.

In questa classifica, gli indicatori relativi al miglioramento del valore per gli studenti, consentito dai programmi di formazione manageriale dell'ACEM, sono risultati eccellenti, e la qualità e l'effetto dei programmi sono stati ampiamente riconosciuti. Il follow-up del programma personalizzato di formazione manageriale si è classificato all'11° posto nel mondo, mentre il rapporto qualità-prezzo, la progettazione del programma, la preparazione e gli obiettivi raggiunti si collocano tutti al 19° posto nel mondo. I metodi e i materiali didattici si sono classificati al 20° posto nel mondo. Tra i sottoindicatori del programma aperto di formazione manageriale, il follow-up si è classificato al 13° posto nel mondo, la preparazione pre-corsi al 16° posto nel mondo, i metodi e i materiali didattici al 21° posto nel mondo.

Fondata nel 1896, la Shanghai Jiao Tong University (SJTU) è una delle tre università cinesi più antiche e si classifica costantemente tra le prime cinque nel Paese. L'ACEM è da tempo leader nello sviluppo complessivo della SJTU e nella formazione aziendale cinese in generale. Da decenni il Ministero dell'istruzione cinese valuta costantemente il college come una delle migliori scuole di business in Cina.

Come programma centrale dell'ACEM, l'Executive Education Center segue lo stile rigoroso e pragmatico della gestione dell'istituto e la ricerca dell'eccellenza nell'istruzione internazionale, offrendo corsi aperti, corsi personalizzati e corsi internazionali. Attraverso il corso, gli studenti e le imprese migliorano la struttura delle conoscenze manageriali, apprendono le dinamiche di frontiera della teoria manageriale, risolvono problemi pratici di gestione, migliorano il pensiero e la leadership innovativi e promuovono la trasformazione e l'aggiornamento delle imprese, nonché lo sviluppo innovativo. Allo stesso tempo, il programma di formazione crea una piattaforma per il governo, le università e le imprese, volta a integrare risorse e stabilire alleanze strategiche stabili e a lungo termine con le principali imprese della regione Asia-Pacifico, al fine di diffondere idee ed esperienze di gestione di successo a livello globale per aiutare le imprese a svilupparsi rapidamente. In 30 anni di esperienza nel campo dell'istruzione, l'Executive Education Center ha formato oltre 1.300 aziende e più di 100.000 studenti.

