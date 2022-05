Governo: Draghi, 'in condanna attacco sede Cgil difesa democrazia'

26 maggio 2022 a

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Dobbiamo difendere la forza delle istituzioni democratiche, i loro valori fondanti. Dobbiamo mantenere una prospettiva economica, sociale, civile condivisa. Dobbiamo continuare a 'esserci per cambiare'" ed è anche "per questo che abbiamo condannato senza esitazioni gli attacchi neofascisti alla sede di un sindacato". Lo ha detto il premier Mario Draghi in un passaggio del suo intervento al XIX Congresso confederale della Cisl alla Fiera di Roma, ricordando l'attacco alla sede della Cgil Nazionale in corso Italia lo scorso ottobre.