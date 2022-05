26 maggio 2022 a

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "'Esserci per cambiare'", una frase che "racchiude anche il senso del governo, che è qui per fare le cose, per fare quello che serve all'Italia non per stare fermi". Così il premier Mario Draghi, intervenendo al Congresso confederale della Cisl.