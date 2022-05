Ddl Concorrenza: Conte, 'su balneari soluzione equilibrata e ragionevole'

26 maggio 2022 a

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Mi dicono che proprio in questi minuti è stato raggiunto un accordo con tutte le forze di maggioranza: il Movimento 5 Stelle si è particolarmente battuto per avere una soluzione equilibrata e soprattutto abbiamo dato un fortissimo contributo perché fosse definita bene e chiaramente la partita degli indennizzi a favore dei balneari con criteri anche di premialità per i concessionari che, ovviamente, hanno investito, hanno un avviamento commerciale, hanno offerto tutta a loro professionalità. Nel quadro giuridico che si era formato credo che questa sia una soluzione equilibrata e ragionevole". Così ii presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine di un incontro elettorale a Riccione, dove ha dato iniziato oggi al suo tour elettorale.