Balneari: Lupi, 'prevalsa responsabilità, ora torniamo a correre'

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - “Non possiamo permetterci di perdere più tempo. Dobbiamo fare le riforme non solo perché ce lo chiede l'Europa, non solo perché abbiamo bisogno dei soldi che l'Europa mette a disposizione del nostro Paese, ma innanzitutto perché l'Italia ha bisogno di cambiare. La responsabilità che abbiamo dimostrato anche oggi sul ddl Concorrenza spiega la ragione per cui sosteniamo, come Noi con l'Italia, convintamente il Governo Draghi”. Lo afferma il Presidente di Nci Maurizio Lupi.