Violenza su donne: Conzatti (Iv), 'sostenere ruolo centri antiviolenza'

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Sono soddisfatta di riferire all'Aula le conclusioni della Relazione su 'I percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere: prevenire e trattare la violenza maschile sulle donne per mettere in sicurezza le vittime'. È stato un lavoro di oltre due anni che ha coinvolto a livello emotivo tutti i componenti della commissione". Lo ha detto Donatella Conzatti, senatrice di Italia Viva e Relatrice del provvedimento, intervenendo in Aula.

"La violenza di genere e la violenza domestica sono molto diffuse nel mondo, in tutti gli Stati membri e, secondo i dati Istat anche in Italia: una donna su tre nel corso della propria vita è vittima di una qualche forma di violenza. La nostra indagine vuole mostrare che sulla violenza si può fare di più per questo abbiamo iniziato a finanziare ogni attività di contrasto a questo drammatico e diffuso fenomeno. È fondamentale intervenire su chi usa violenza, il lavoro fatto fuori dal parlamento, in particolare quello svolto dai centri antiviolenza, è straordinario perché da un lato comprendono i motivi della violenza, dall'altro fanno rete", aggiunge la renziana.

"È importante che in tutta Italia ci siano i centri in modo che qui gli uomini possano avvicinarsi non solo per essere rieducati, ma soprattutto affinché questi non siano più pericolosi. In Italia il fenomeno della violenza è grave, per i numeri, strutturale e trasversale perché, purtroppo, questo fenomeno è distribuito su tutto il territorio nazionale. Il ruolo svolto dai centri deve essere sostenuto dallo Stato perché l'Italia deve diventare un Paese libero dalle violenze. Le donne, purtroppo, denunciano poco e subiscono in silenzio. Le donne devono denunciare, noi dobbiamo prevenire le violenze agendo anche sugli autori per proteggere più efficacemente le vittime", conclude Conzatti.