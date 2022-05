25 maggio 2022 a

Tel Aviv, 25 mag. (Adnkronos) - "Israele piange con il popolo americano l'orribile uccisione di bambini e insegnanti innocenti alla scuola elementare di Uvalde, in Texas. Le nostre preghiere sono per le vittime, le loro famiglie e il popolo americano". Lo scrive in un tweet il premier israeliano, Naftali Bennett.