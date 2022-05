26 maggio 2022 a

Parigi, 25 mag. (Adnkronos) - Lo spagnolo Rafael Nadal si qualifica per il terzo turno del Roland Garros. Il mallorchino si è imposto sul francese Corentin Moutet, numero 139 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-2 in poco più di due ore di gioco. Con questo successo Nadal raggiunge le 300 vittorie in uno Slam.