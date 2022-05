Sicilia: linea Palermo-Agrigento, al via abbonamenti-ristoro per disagi da maltempo

25 maggio 2022 a

Palermo, 25 mag. (Adnkronos) - Come disposto dalla Regione Siciliana, che ha finanziato l'intervento, Trenitalia ha avviato le procedure rivolte agli utenti della linea Palermo-Agrigento per richiedere gli abbonamenti a titolo di ristoro sui disagi patiti negli scorsi mesi. In particolare, l'iniziativa della Regione segue gli eventi meteorologici tra novembre e dicembre 2021. Sono ammessi tutti i titolari di abbonamenti regionali, validi dal primo novembre al 31 dicembre 2021, con specifiche località di origine e destinazione lungo la tratta.

«L'iniziativa si inserisce - dichiara l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone - nel più ampio cambio di passo che il governo Musumeci sta attuando in ambito ferroviario: da una parte gli investimenti su infrastrutture, dall'altra un rapporto più diretto e vicino agli utenti per migliorare i servizi a partire dalle tratte più strategiche e frequentate, come appunto la Palermo-Agrigento. Per questo abbiamo costituito anche l'Osservatorio sull'andamento del servizio ferroviario in Sicilia. Proprio in quella sede sono state elaborate le proposte sui rimborsi, dando ascolto ad associazioni, pendolari e consumatori e utilizzando al meglio le risorse che la Regione stessa mette a disposizione degli utenti finanziando l'iniziativa».