Ruby Ter: Barelli, 'ancora una volta si cerca di colpire Berlusconi'

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Chi conosce il presidente Silvio Berlusconi sa come stanno veramente i fatti. Il presidente Berlusconi ha sempre aiutato, in totale trasparenza e per tutta la sua vita, persone che riteneva ne avessero la necessità". Così Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.

"Lo ha fatto sempre da uomo generoso quale e lo ha anche affermato pubblicamente per difendersi da accuse infondate e infamanti -, nel corso di un'udienza del processo dal quale, poi, era stato peraltro assolto. L'idea che siano stati dati dei denari per produrre false testimonianze è dunque una costruzione strumentale e fantasiosa".

"Ancora una volta, purtroppo c'è chi vuole mettere in cattiva luce il presidente Berlusconi, strumentalmente, per ragioni di natura politica. È ridicola prima ancora che offensiva l'idea di chiedere sei anni di reclusione per “rieducare” un imprenditore e uomo politico che si e' distinto su ogni fronte e il cui nome figurerà nei libri di storia”.