Milano: bucavano gomme per rubare nelle auto, polizia ferma due uomini

25 maggio 2022 a

a

a

Milano, 25 mag. (Adnkronos) - La polizia ha fermato e denunciato a Milano due uomini di 43 e 47 anni, cittadini algerini pregiudicati e irregolari in Italia, ritenuti responsabili di numerosi furti a bordo auto con la tecnica della gomma bucata. Gli agenti si sono appostati in via Traiano, in zona Fiera, dove nei giorni precedenti erano stati segnalati diversi furti su auto in sosta: le immagini delle telecamere di uno stabile avevano ripreso un furto, in cui due uomini, dopo aver tagliato con un coltello la gomma di un veicolo, avevano rubato un notebook e un trolley mentre il proprietario del mezzo sostituiva la ruota.

I due, sempre in via Traiano, sono stati sorpresi mentre bucavano le gomme di due auto in sosta. Fermati, sono stati portati in questura. Il 47enne è risultato essere censito nella banca dati della polizia con 41 identità differenti.. I due sono stati portati al Cpr di Torino in attesa di essere rimpatriati in Algeria.