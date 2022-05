Ius Scholae: Lega, 'in aula 24 giugno, Pd-M5S-Iv-Leu temono voto italiani'

25 maggio 2022 a

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "La proposta di legge sulla cittadinanza andrà in aula alla Camera il 24 giugno. Evidentemente, anche Pd-5S-Iv e Leu sono consapevoli che gli italiani non vogliono lo Ius soli e che, per evitare di essere puniti dalle urne, è meglio rinviare l'esame del provvedimento solo al termine delle elezioni amministrative e dei referendum sulla giustizia del 12 giugno". Lo dichiarano i deputati Lega in commissione Affari costituzionali: Igor Iezzi (capogruppo), Simona Bordonali, Flavio Di Muro, Ketty Fogliani, Cristian Invernizzi, Laura Ravetto, Alberto Stefani, Gianni Tonelli, Edoardo Ziello.