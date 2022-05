Huion presenta Inspiroy Giano G930L, potente tavoletta grafica Bluetooth

25 maggio 2022 a





SHENZHEN, Cina, 25 maggio 2022 /PRNewswire/- - Huion, fornitore leader di dispositivi per il disegno digitale a livello mondiale, lancia oggi un'innovativa tavoletta grafica Bluetooth: Inspiroy Giano G930L.

Si tratta di un prodotto che segnerà uno sviluppo importante per le tavolette grafiche Huion. Con prestazioni eccezionali, la tavoletta Inspiroy Giano si è aggiudicata il Red Dot del Red Dot Award: Product Design [2022]; questo prodotto è destinato a fornire un'esperienza di disegno senza precedenti per i creatori professionisti nel campo dell'illustrazione, dell'animazione, del design grafico, del design industriale, dell'editing di immagini, dei giochi, ecc.

Creata per i professionisti

Nello sviluppo di nuovi prodotti, Huion valorizza la domanda degli utenti. La tavoletta Inspiroy Giano è stata appositamente progettata per i creatori professionisti. Con un'area di lavoro da 13,6 x 8,5 pollici, Inspiroy Giano funziona meglio con i popolari monitor a grande schermo e offre un'esperienza di disegno flessibile ed efficiente.

Inoltre, il mini-schermo LCD nella parte superiore sinistra di Inspiroy Giano indica lo stato della tavoletta grafica e della penna digitale, come alimentazione e connettività, consentendo ai creatori di accedere a queste informazioni a colpo d'occhio. Inoltre, sei tasti programmabili garantiscono un rapido accesso alle funzioni più usate per migliorare la produttività.

PenTech aggiornato, prestazioni ottimizzate

Huion è da sempre impegnata nel campo dell'innovazione tecnologica per consentire agli artisti di realizzare le loro idee creative.

Applicando PenTech 3.0, la penna digitale senza batteria PW517 non solo garantisce un posizionamento preciso del cursore e un inserimento agevole delle linee attraverso algoritmi avanzati, ma migliora anche l'esperienza di disegno grazie a una breve distanza di retrazione.

Inoltre, Inspiroy Giano raggiunge una velocità di trasferimento >300 PPS, 8192 livelli di sensibilità alla pressione e un'inclinazione di ±60°, catturando con precisione ogni lieve cambiamento nel tocco. Inoltre, la penna digitale PW517 è dotata di pennini standard e in feltro; questi ultimi offriranno un'esperienza di disegno più naturale in quanto possono creare maggiore attrito tra la superficie del pannello testurizzato che ricorda la consistenza della carta e la punta della penna.

Una nuova definizione di compatibilità

Huion si augura di aiutare gli artisti a esplorare un maggior numero di idee in modo pratico. Compatibile con sistema operativo Windows, macOS, Chrome OS e Android, Inspiroy Giano supporta una facile connessione a computer e dispositivi Android tramite Bluetooth. Inoltre, la lunga durata della batteria garantisce una creazione ininterrotta per tutto il giorno.

Oggi, decine di milioni di persone utilizzano i prodotti Huion per esprimere le proprie idee creative in tutto il mondo. Per migliorare l'esperienza di disegno, Huion continuerà a sviluppare prodotti più innovativi e pratici.

Per maggiori informazioni su Inspiroy Giano, visitare il sito www.huion.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1776430/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1776429/image_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1584078/LOGO_Logo.jpg