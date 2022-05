Eskute collabora con Geekbuying per lanciare la nuova bicicletta elettrica Polluno Pro

25 maggio 2022 a

ROMA, 25 maggio 2022 /PRNewswire/ -- Eskute, un'azienda in rapida crescita che produce ebike, ha stretto una partnership con Geekbuying, uno degli store online più influenti al mondo, per lanciare la sua nuova bici elettrica Polluno Pro E-City Bike. La partnership con Geekbuying fornirà ai consumatori più opzioni per l'acquisto dei prodotti di Eskute: un marchio etico e leader nel settore, che consente alle persone di spostarsi con le sue biciclette elettriche in modo ecologico e senza inquinare.

La nuova ebike Polluno Pro E-City Bike 2022 di Eskute è una versione aggiornata della popolarissima Wayfarer Pro lanciata dal marchio nel 2021. La Polluno Pro presenta un elegante telaio Unisex con design a scavalco facilitato, per renderla ancora più maneggevole e versatile. Come propulsore viene confermato l'efficace motore centrale Bafang M200 da 250 Watt nominali, un motore silenzioso e preciso, che offre un'esperienza di pedalata fluida e naturale. Grazie a questa soluzione siete pronti per esplorare la città cosi come le aree circostanti immersi nella natura.

I ciclisti possono spingersi ancora più lontano grazie alla nuova batteria integrata più capiente: il produttore ha scelto un pacco batteria di prim'ordine da 36 V 14,5 Ah con celle Samsung. La Polluno Pro dispone di 522 Wh di capacità totale, si spinge fino a 100 km con una singola carica e offre prestazioni longeve nel tempo. Il sensore di velocità lavora in parallelo con il sensore di coppia, un sistema sofisticato che gestisce la potenza erogata sui pedali con una coppia massima che ragiunge i 65 Nm e una velocità massima di 25 km/h. Questo sistema di gestione intelligente misura con precisione la forza applicata sui pedali e indica al motore di innestarsi solo quando è necessario, consentendo ai ciclisti di risparmiare preziose energie pur godendosi un'esperienza di guida piacevole all'insegna del comfort.

La partnership di Eskute con Geekbuying è una testimonianza della visione ampia dell'azienda, nel voler costruire un marchio accessibile che celebri uno stile di vita libero, attivo e sostenibile. Dal momento del lancio nel 2021, Eskute ha preso d'assalto il mercato globale delle e-bike e ha registrato vendite e prestazioni di mercato eccezionali con le sue biciclette elettriche economiche ma di alta qualità. Nell'aprile 2022, il marchio ha debuttato con la sua nuova ebike Polluno Electric City con motore posteriore, che è andata sold-out in un mese dal suo lancio e continua ad essere molto richiesta. Quando Eskute ha annunciato che avrebbe presentato anche la sua nuova Polluno Pro nel 2022, Geekbuying ha segnalato il suo interesse nella distribuzione del prodotto e i due marchi hanno collaborato insieme per il lancio globale dell'e-bike più versatile e prstante pensata per i pendolari e per i ciclo viaggiatori.

"Siamo entusiasti di lanciare la nostra nuova bici elettrica Polluno Pro Commuter sulla piattaforma Geekbuying. Geekbuying controlla rigorosamente tutti i prodotti prima di elencarli sul loro sito Web e il fatto che la Polluno Pro ha soddisfatto i severi criteri di selezione di Geekbuying, consolida la validità del prodotto Eskute, e la forza del nostro marchio sul mercato. Collaborando con Geekbuying, speriamo di fornire ai consumatori più opzioni di trasporto ecologiche", ha affermato Alan, CEO di Eskute.

La nuova ebike Polluno Pro è ora disponibile su Geekbuying al prezzo scontato di 1899€, ovvero 100€ in meno rispetto al prezzo consigliato. I consumatori godranno anche di una consegna rapida in 5-8 giorni lavorativi e riposeranno tranquilli sapendo che la loro nuova bici elettrica ha una garanzia rassicurante di due anni in tutta Europa, che sale a ben tre anni in Spagna.

Per usufruire della promozione Polluno Pro, visita il sito Geekbuying. In alternativa, visita il sito Web di Eskute per saperne di più su Polluno Pro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1822450/Geekbuying_x_Eskute.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1728588/Eskute_logo_Logo.jpg