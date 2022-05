Computex 2022: intervento del CEO di Supermicro sul settore delle soluzioni IT totali, del green computing e dell'espansione aziendale

25 maggio 2022 a

Presentate le soluzioni Advanced Server, Telco e Intelligenza Artificiale: PnP Rack Scale Solutions, GrandTwin®, SuperEdge e Universal GPU

SAN JOSÉ, California, 25 maggio 2022 /PRNewswire/ -- COMPUTEX 2022 Virtual -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), leader globale nel campo dell'informatica aziendale, dello storage, del networking e della tecnologia di green computing, porta avanti il proprio ruolo di leadership nel settore con un entusiasmante e dinamico programma Computex.

Il CEO di Supermicro Charles Liang fornirà una panoramica dettagliata delle tendenze di mercato, delle recenti innovazioni di prodotto e dell'importanza del green computing. Inoltre, lo stand virtuale di Supermicro espone gli ultimi server e prodotti di storage e mostra una panoramica delle storie di successo.

Intervento del CEO di Supermicro: "I blocchi di costruzione della crescita IT"

Charles Liang, CEO di Supermicro, mette in evidenza i più recenti server e prodotti di archiviazione, invita i partner del settore NVIDIA e Intel a salire sul palco per parlare di aggiornamenti e introduce le dimostrazioni dei prodotti in tempo reale. Liang spiega in che modo l'intelligenza artificiale e le soluzioni di computing accelerato migliorano l'efficienza di molti settori, consentendo una migliore ricerca sanitaria e scientifica. L'importanza di Building Block Solutions® è alla base dell'ampia gamma di soluzioni di AI/GPU, server, storage e workstation di Supermicro che offrono più rapidamente sul mercato prodotti dotati delle più recenti tecnologie. L'integrazione cloud multi-rack completa plug-and-play (PnP) di Supermicro e le configurazioni verificate/convalidate, comprese le opzioni raffreddate a liquido, garantiscono un'alimentazione più rapida e semplice nel data center dei clienti. Inoltre, Supermicro continua l'espansione dei suoi stabilimenti di produzione negli Stati Uniti, a Taiwan e in altri Paesi per soddisfare la crescente domanda dei clienti.

Stand virtuale Supermicro

Le nuove architetture server di Supermicro includono la GPU universale e il GrandTwin Supermicro, messi in risalto nello stand virtuale. Inoltre, saranno presentati SuperBlade®, SuperEdge e workstation. Molti sistemi Supermicro permettono di scegliere tra processori scalabili Intel Xeon di terza generazione o processori AMD EPYC™ di terza generazione. Inoltre, verrà spiegata una vasta gamma di server ottimizzati per le applicazioni e gli esperti del prodotto saranno a disposizione per rispondere a eventuali domande.

Supermicro al Computex Taipei 2022

Intervento al COMPUTEX:

Per maggiori informazioni su Supermicro al Computex Taipei 2022, visitare il sito web www.supermicro.com/computex

Per maggiori informazioni su Supermicro, visitare il sito web www.supermicro.com

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è un leader globale nelle soluzioni IT totali ottimizzate per le applicazioni. Fondata e operante a San José, in California, Supermicro si impegna a fornire la prima innovazione sul mercato per le infrastrutture Enterprise, Cloud, AI e 5G Telco/Edge IT. Ci stiamo trasformando in un fornitore totale di soluzioni IT con sistemi server, intelligenza artificiale, storage, IoT e switch, software e servizi, pur continuando a fornire prodotti avanzati per schede madre, alimentazione e chassis ad alto volume. I prodotti sono progettati e realizzati in-house (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi) sfruttando le operazioni globali per offrire scalabilità ed efficienza e ottimizzati per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (Green Computing). Il premiato portafoglio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti l'ottimizzazione per il proprio carico di lavoro e le proprie applicazioni, selezionando da un'ampia famiglia di sistemi costruiti dai nostri blocchi di costruzione flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memoria, GPU, archiviazione, rete, alimentazione e raffreddamento (aria condizionata, raffreddamento ad aria libera o raffreddamento a liquido).

