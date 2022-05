Calcio: Zeman, 'il vero sconfitto dal Milan è stato il Napoli'

25 maggio 2022 a

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Dopo tanti anni si è vissuto un campionato incerto. A un certo punto sembrava che non lo volesse vincere nessuno, ma alla fine "chi fa più punti ha sempre ragione. Il Milan è uscito meglio alla distanza". Lo dice Znedek Zeman al "Corriere della Sera", aggiungendo che il vero sconfitto dal Milan è il Napoli: "penso che debba rammaricarsi più il Napoli che l'Inter per l'occasione persa: era la squadra favorita. Di partite come quella che ha fatto l'Inter a Bologna il Napoli ne ha sbagliate tre, in casa e consecutivamente. Tra Pioli e Inzaghi chi preferisce? "L'allenatore che mi piace di più in serie A, come mentalità, è Italiano della Fiorentina".