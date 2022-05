Calcio: Salah, 'resto di sicuro a Liverpool il prossimo anno'

25 maggio 2022 a

Liverpool, 25 mag. - (Adnkronos) - "Non voglio parlare del contratto adesso. Rimarrò di sicuro la prossima stagione, questo è chiaro. Nella mia mente in questo momento sono concentrato su altro, non penso al contratto. Non voglio essere egoista, questa per noi è una settimana importante. Sono solo concentrato sulla squadra e sulla possibilità di vincere ancora la Champions League. Voglio vedere Henderson con il trofeo in mano". L'attaccante del Liverpool Mohamed Salah, si esprime così in merito al suo contratto con i Reds in scadenza il 30 giugno 2023.

Se Salah ha tranquillizzato tutto l'ambiente Reds sulla sua permanenza anche il prossimo anno, Sadio Mané invece ha lasciato più di un dubbio sul suo futuro in maglia Liverpool: "Se resterò o meno lo saprete dopo la finale. A queste domande risponderò solo dopo la Champions League", ha affermato l'attaccante, sempre in scadenza nel 2023.