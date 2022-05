Calcio: finale Conference League, Mkhitaryan e Zaniolo dal 1'

25 maggio 2022 a

a

a

Tirana, 25 mag. (Adnkronos) - Sono state comunicate le formazioni ufficiali per Roma e Feyenoord che si affronteranno tra poco nella finale di Conference League a Tirana. Mourinho davanti a Rui Patricio in porta si affida al terzetto composto da Mancini, Smalling ed Ibañez, conferma Karsdorp e Zalewski sulle corsie esterne e dal 1' nella formazione ufficiale c'è Mkhitaryan a centrocampo con Cristante e Zaniolo con Pellegrini ed Abraham in avanti. Arbitro: István Kovács.

Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. A disp.: Fuzato, Kumbulla, Viña, Maitland-Niles, Sergio Oliveira, Veretout, Diawara, Bove, Carles Perez, El Shaarawy, Shomurodov, Felix. All.: Mourinho.

Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Kökcü, Aursnes; Nelson, Til, Sinisterra; Dessers. A disp.: Ofir Marciano, Jansen, Pedersen, Hendrix, Jahanbakhsh, Linssen, Sandler, Wålemark, Hendriks, Toornstra, Hall. All.: Slot.