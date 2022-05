Calcio: finale Conference league, fumoni giallorossi, cori e petardi davanti all'Olimpico

25 maggio 2022 a

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Tra fumoni giallorossi, cori e lo scoppio di qualche petardo sta per iniziare l'afflusso allo stadio dei tifosi romanisti che questa sera assisteranno davanti al maxischermo allestito all'Olimpico alla finale di Conference League tra Roma e Feyenord, che si disputerà alle 21 a Tirana. I cancelli si apriranno alle 18.30 lasciando il passo a famiglie con bambini e tanti giovani, quasi tutti muniti di bandiere, magliette o cappellini. La zona dell'obelisco è presidiata da camionette e auto di polizia, carabinieri e polizia locale. Il gruppo più cospicuo di tifosi occupa Ponte Duca d'Aosta e la banchina del Tevere sottostante. È proprio in questa zona che si sta manifestando in modo più caloroso il tifo giallorosso. Mentre le bandiere sventolano e i tifosi intonano canzoni ogni tanto viene esploso qualche petardo.